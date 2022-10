L'agente di Andrè Onana, Albert Botines, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FCInternews: "Ieri sera, al termine del match contro il Barcellona, sia io che Jordi abbiamo aspettato André e poi siamo stati con lui e con la sua famiglia. Era molto contento della titolarità, per una vittoria molto importante per il club, per i calciatori nerazzurri e soprattutto per la ripercussione sui rivali”.



COMPETIZIONE - "È un vincitore, un ragazzo con una mentalità molto competitiva. Le prestazioni sono state positive, vuole sempre giocare e qualche volta gli è costato restare in panchina, però è conscio che ci sia un periodo di adattamento e ci vuole un po’ di pazienza per riuscire a giocare sempre e aiutare così la sua squadra. Detto questo, rispetta e rispetterà sempre le decisioni di Inzaghi”.