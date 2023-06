Procedono le trattative tra l’Al Nassr e Marcelo Brozovic, il club arabo, infatti, dopo aver incassato il no del calciatore croato, non ha battuto ritirata, decidendo di rilanciare ulteriormente. L’accordo con l’Inter è totale, in caso di accordo definitivo, saranno 23 i milioni di euro che l’Al Nassr verserebbe nelle casse nerazzurre. Ancora da capire, invece, a quali cifre potrebbe eventualmente chiudersi tra il club arabo e il centrocampista, che ha detto no anche all’offerta da 22 milioni di euro a stagione.