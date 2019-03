“Le condizioni di de Vrij? Abbiamo un ottimo rapporto con lo staff medico olandese, ci hanno informato subito. Però dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento, perché è stata eseguita anche un'ecografia che ha dato esito negativo”, diceva ieri il medico sociale dell’Inter Volpi. Dall’Olanda, però, in vista della sfida contro la Germania arrivano notizie diverse. Il ct olandese Koeman ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani: “De Vrij non è al 100%, ha fastidio al pube, problemi di pubalgia”. Da capire se il difensore dell’Inter sarà convocato o meno per la sfida di domani, ma Koeman ha lanciato l'allarme sulle sue condizioni...