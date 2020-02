Pavel Vrba, allenatore del Ludogorets, prossimo avversario dell'Inter in Europa League, ha parlato al termine della partita vinta 6-0 dai suoi contro il Botev. Queste le parole riportate da FcInterNews: "Questo risultato è brutto per l'avversario, ma d'altro canto elogio i miei giocatori per aver cercato la via del gol fino alla fine. Giovedì ci aspetta una partita leggermente diversa, ma questo risultato motiverà ulteriormente i giocatori. Non vediamo l'ora di affrontare questo match. L'Inter sta lottando per il titolo in Italia, questa partita ci dà l'opportunità di mostrare le nostre capacità. Ho visto oggi delle situazioni in cui non abbiamo giocato correttamente. Nella partita con l'Inter, questi errori li pagheremo sicuramente".