Romelu Lukaku di nuovo all'Anderlecht? Il Ceo del club belga, Karel van Eetvelt, ne parla in vista della ripartenza del campionato: "Se ci saranno grandi acquisti? Romelu Lukaku! Non si può mai dire mai, perché una volta lo ha anche detto. Ma non sarà adesso" le sue parole riportate da FcInterNews.it.