L'Inter e Brozovic hanno trovato l'Intesa per il rinnovo e dopo la chiusura del mercato, in casa nerazzurra si potrà finalmente brindare. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’attesa non tragga in inganno, qui di mezzo c’è solo la burocrazia e le tante attività dell’ultimo periodo in Viale della Liberazione: il rinnovo di Brozo è cosa fatta da oltre dieci giorni e, dopo ampio e ragionato lavoro preparatorio, l’equilibrio è stato trovato con una base fissa da 6 milioni netti a stagione fino al 2026, più bonus sostanziosi che porteranno il croato a guadagnare intorno ai 7. Siamo alle altezze del nuovo contratto da top di Lautaro: con tanto di timbro ufficiale messo dal presidente Steven Zhang, si potrà brindare serenamente a mercato concluso”.