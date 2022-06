Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l'@Inter per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani pic.twitter.com/dlRrvGVF3Y — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 30, 2022

Dopo la giornata di visite mediche di ieri e le firme sui contratti in sede, ora è arrivata anche l'ufficialità del trasferimentodi. Il centrocampista classe 2002 arriva in prestito con obbligo di riscatto e l'ufficialità è stata dataattraverso i propri canali social e sul sito web. Anche l'Inter attraverso i propri canali social ha confermato l'affare.Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l'Inter per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani.