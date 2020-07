L'Inter dovrà essere rimodellata. Questa è l'esigenza espressa da Antonio Conte e condivisa dalla società nerazzurra, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Non è una vittoria che cambia «le valutazioni». Non è una rimonta col Torino a far tornare indietro l’allenatore sulla voglia di metter mano profondamente all’organico in vista della prossima stagione. È un’esigenza che, seppur con sfumature diverse, è condivisa anche dalla società, consapevole che un allontanamento di parte del gruppo storico sia necessario, ma allo stesso tempo conscia della difficoltà elevatissima di riuscire a piazzare tanti giocatori sul mercato”.