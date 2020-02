Si sa, gli allenamenti di Conte sono tutt'altro che una passeggiata di piacere. Il tecnico salentino è un martello, lavorare con lui significa conoscere il sacrificio e portare il corpo al limite massimo dello sforzo. Lo ha capito Romelu Lukaku, titolarissimo dell'Inter e sempre più leader di questa squadra. L'ex United, come scrive il Corriere dello Sport, in stagione è stato titolare 29 volte su 30 e adesso si avvicina a un durissimo ciclo di partite. Ecco perché il centravanti non vuole lasciare niente al caso e nella sua abitazione milanese, per favorire il recupero, si è fatto installare una camera iperbarica.



“Big Rom non si è mai risparmiato. Delle 31 gare stagionali, ne ha saltato soltanto una (quella di Barcellona) ed è stato titolare 29 volte su 30. Difficile che Conte faccia a meno di lui in questo mese di fuoco. E allora tanto meglio non lasciare nulla al caso. Così, nel suo appartamento a City Life, Lukaku si è fatto installare una camera iperbarica, il cui impiego serve per migliorare il recupero dopo un sforzo particolarmente intenso. E, infatti, domenica notte, dopo il derby, provate a indovinare su quale trono si è accomodato il “nuovo re di Milano”? Sì proprio lì, nella sua camera iperbarica nuova di zecca… Anche così si fa la differenza.