Hernan Crespo, ex attaccante di Inter e Milan, parla a Fox Radio Argentina di Lautaro Martinez: "Dipenderà da lui, di personalità ne ha in abbondanza. Appena arrivato lo consideravano un’alternativa a Icardi, non lo schieravano. La prima partita che ho visto era un Inter-Cagliari, San Siro pieno, immagina… Non c'era Icardi e alla prima palla utile segnò. Ha resistito, ha combattuto e qualsiasi palla gli arrivasse ai piedi la trasformava in oro. Questo è il buono di un attaccante. Quando va tutto liscio è facile, la differenza si vede nelle difficoltà e lui, in quella occasione, ne dimostrò tanta, con grande personalità fece gol di testa. L’altro giorno contro il Messico in quarantacinque minuti ha dato prova di quello che può fare: può giocare solo, accompagnato, aperto, ha molte doti. È un gran giocatore".