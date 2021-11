Riccardo Ferri, ex difensore dell’Inter, parla al Matchday Programme della sfida dei nerazzurri contro lo Spezia: “Barella e Bastoni sono due giocatori e due ragazzi straordinari che arrivano da un periodo d'oro con la conquista dello scudetto e dell'Europeo. Sono migliorati in maniera rapidissima: Bastoni si è guadagnato un posto in squadra durante gli allenamenti, facendo vedere ogni giorno la sua crescita; Barella ha affrontato una città come Milano che per molti professionisti non è stata una cosa semplice, con disinvoltura, mettendosi sempre in gioco e cercando di migliorarsi ogni giorno”.