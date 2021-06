Jurgen Klinsmann, ex commissario tecnico della Germania, ex giocatore dell'Inter, parla al Corriere della Sera, dicendo la sua sui nerazzurri: "Lo scudetto? Me lo sono goduto. Tanti in America mi prendono in giro, ho sempre la sciarpa dell’Inter. Mi spiace per l’addio di Conte. Era meglio la continuità, ora si ricomincia. Pazza Inter, no?"