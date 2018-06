Lisandro Lopez, difensore argentino ex Inter tornato al Benfica, parla dell'esperienza in nerazzurro a Record: "Nonostante tutto, quella con l'Inter è stata un'esperienza eccellente che mi ha permesso di imparare molto, soprattutto a livello tattico. Sappiamo tutti che il calcio italiano è molto tattico e ho imparato molte cose in questo modo. La verità è che mi sono sempre allenato molto bene e ho fatto sempre tutto quello che mi è stato chiesto; ma arrivare a gennaio in una squadra è molto difficile. Avevano già sei o sette mesi di lavoro e stavano facendo un buon campionato. I due difensori centrali titolari, Joao Miranda e Milan Skriniar, stavano giocando sempre molto bene. Miranda giocava per andare al Mondiale e Skriniiar è un giocatore eccellente. Ho fatto di tutto per essere un'opzione, ma capisco le motivazioni di Luciano Spalletti. Stavamo cercando di qualificarci per la Champions League e l'allenatore non avrebbe potuto fare troppe modifiche. Ha messo in campo sempre gli stessi, e questo ha finito col pregiudicare i miei spazi. Ma ho imparato molto ed è stata un'esperienza molto positiva".