Samuele Longo, nuovo attaccante del Vicenza, che si libera dall'Inter dopo 7 anni di prestiti, si presenta ai suoi tifosi: "I sei mesi a Venezia sono stati una bellissima esperienza, da quando avevo 16 anni non vedevo con frequenza la mia famiglia. Ho iniziato con Ronaldo il fenomeno, penso di assomigliare a Lewandowski come caratteristiche tecniche. Cerco di fare tanto lavoro per la squadra, credo di avere una buona tecnica. Finalmente avrò la possibilità di avere stabilità, che mi è mancata, mentre a livello personale spero di arrivare sopra a dieci gol".