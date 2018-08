Mircea Lucescu, ct della Turchia, parla a la Gazzetta dello Sport di un giocatore turco offerto all'Inter: "I turchi che possono suggerire? Per il mercato è tardi, ma occhio a Okay, ottimo mediano: è andato al Celta, lo avevo consigliato all’Inter. Allo Stoccarda c’è un centrocampista di 20 anni molto forte, Berkay. E aspetto di vedere Gunter, il centrale del Genoa: Criscito me ne parla bene".