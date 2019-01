Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a Inter Tv prima della sfida con la Lazio: "Partita molto importante, perché può condurti al derby e perché c'è in palio un trofeo. Si dice che la Coppa Italia valga poco, ma secondo me conta moltissimo. Alzare un trofeo è sempre importante e fa bene: a questo punto della stagione c'è anche da mantenere la Champions e da giocare l'Europa League. Vincere aiuta a vincere. Bisogna cercare di sbagliare il meno possibile, perché tutte le partite sono importanti: penso che questa partita debba dire la verità sulla condizione della squadra. Quello che è passato ormai è andato: bisogna pensare a stasera".