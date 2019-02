Lothar Matthaus, ex centrocampista dell'Inter, parla del momento dei nerazzurri a Kronen Zeitung: "L'Inter in questo momento vive una grande frustrazione. I tifosi spingeranno il Rapid, ma non impressioneranno i nerazzurri. Alla mia epoca non c'era la fase a gironi, la Coppa Uefa era qualcosa di speciale".