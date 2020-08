Lukas Podolski, attaccante ex Bayern Monaco e Inter, parla a Sky Sport della sua avventura in nerazzurro: “L'Inter è tra le favorite per la vittoria dell'Europa League perché ha una buona squadra, convolge tanti giocatori e sono importanti la filosofia e lo stile dell'allenatore, che ha tanta passione. È per questo che sono tra i favoriti. Certo che mando un saluto ai tifosi dell'Inter. Ho passato poco tempo lì ma mi è piaciuto, ho conosciuto la città e alcuni nuovi amici. Ho bei ricordi anche se non era un periodo facile per l'Inter con i cambi societari. Auguro buona fortuna ai tifosi interisti. Vediamo chi arriverà in finale”.