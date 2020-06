Intervistato da Radio Kiss Kiss in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, l'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini ha detto la sua sulla gara: "Finalmente si torna al calcio giocato. Questa Inter mi piace molto. Difficile riesca a ribaltare il risultato dell’andata, dunque il Napoli parte favorito. Nel calcio però tutto è possibile. Sono curioso di vedere come la mia Inter entrerà in campo. Marotta è fiducioso di conseguire un risultato importante, io lo sono un po’ meno”.