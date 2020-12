Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, ricorda il momento in cui acquistò la società nerazzurra, nel 1984, al Corriere della Sera: "È stato come toccare il cielo. Ci siamo accordati con una stretta di mano. Basta questo, mi disse. Sapevamo entrambi che la parola data è un valore. Un rimpianto? Potevamo vincere di più. Ma dopo quello dell’89, considero moralmente dell’Inter lo scudetto 91/92. Dopo la partita con la Fiorentina mi telefonò a casa Franco Zeffirelli: 'presidente, le stanno rubando lo scudetto...'. A San Siro ogni volta che ci torno il cuore batte forte. È la mia seconda casa. Mi ha commosso l’applauso dei mille tifosi alla ripresa del campionato, mentre passavo sotto le tribune. È stato un regalo. Abbatterlo? Assolutamente no. San Siro è un monumento che parla, come la Scala. È la nostra storia".