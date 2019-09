Andy van der Meyde, ex esterno offensivo dell'Inter, parla a Juvenews.eu di Romelu Lukaku, nuovo attaccante del club nerazzurro: "Ci siamo incontrati e ci sentiamo molto spesso. Lukaku è un fan del calcio italiano e penso che sia fatto per questa competizione. E’ forte e può segnare tantissimi gol. Ha una struttura fisica molto possente e questo metterà in crisi tutte le difese italiane. Ha sempre dimostrato di saper segnare ovunque ha giocato, è un centravanti puro, Cristiano parte più da esterno. Secondo me segnerà più il belga di Cristiano Ronaldo quest’anno".