Nicola Ventola, ex attaccante dell'Inter, parla a Sky Sport del possibile arrivo in nerazzuro di Sine Vrsaljko: "Il mercato dell'Inter ha visto acquisti importanti, così come è stata importante anche la conferma di Spalletti. Vrsaljko sarebbe un altro acquisto importante. Secondo me si sta lavorando anche con dei giovani importanti per il futuro".



SU RONALDO - "Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sorpresa e piacere. Si tratta del calciatore più forte al mondo, in questo momento ha qualcosa in più a livello mentale rispetto a Lionel Messi. Spero, però, che la Juve non vinca ancora lo Scudetto, lo sapete che il mio cuore è nerazzurro! (ride, n.d.r.)".