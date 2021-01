Christian Vieri, nel corso di una diretta streaming su Bobo Tv, dice la sua sull'Inter: "Perisic lo vedo al meglio in un 4-3-3 come ala alta. Per me non riesce fisicamente a reggere tutta la fascia come Conte gli chiede, non lo vedo brillante come dovrebbe essere. Come ala sarebbe un valore aggiunto. Hakimi, poi, non lo toglierei mai, specie in una partita dove si avrebbe avuto campo: la Roma, attaccando sempre, avrebbe concesso spazi fondamentali per il marocchino. In incontri chiusi avrei compreso il cambio tattico, contro i giallorossi avrebbe anche potuto segnare 2/3 reti. Stesso discorso per Lautaro e Lukaku, in una partita del genere non li toglierei mai, devono essere loro a chiedermi la sostituzione. Sono i campioni a farti vincere gli incontri e non andrebbero mai tolti".