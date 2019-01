Taribo West, ex difensore dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport della sua esperienza in nerazzurro: "Porto nel cuore tanti momenti. Sono passati 20 anni, ma sembra ieri. Esperienza incredibile, non è da tutti condividere lo spogliatoio con campioni come Zamorano, Zanetti e Ronaldo. Amici veri. E non dimentico Bergomi. Lui e Pagliuca mi aiutarono a inserirmi. Simoni? An incredible man! Ho lavorato con tanti bravi allenatori in carriera, ma nessuno è come lui. Persona enorme, fondamentale per la mia crescita".



LIPPI - "La carriera parla per lui, ha vinto un Mondiale e vari trofei con la Juve. È uno dei migliori, ma sul resto potremmo discutere. Non era una cattiva persona, ma tra noi non c’era feeling...".



MORATTI - "Papà Massimo, che uomo! Ha un cuore grande così. Con Kanu fu straordinario, ma ci sono molte altre storie che la gente non conosce. Moratti ha aiutato tanti calciatori in difficoltà. È uno dei presidenti migliori nella storia del calcio".