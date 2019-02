Alberto Zaccheroni, ex allenatore dell'Inter, dice la sua su Icardi a Sky Sport: "Bisognererbbe stare nello spogliatoio per capirne le dinamiche. Non è trapelato cosa sia accaduto tra i giocatori, Spalletti sta gestendo al meglio la situazione, da allenatore esperto e navigato, tanto è vero che la squadra sta ottenendo dei risultati. Difende i propri giocatori, incluso Icardi, che in questo momento non sta aiutando la squadra ma che lo stesso Spalletti vorrebbe riavere a disposizione. Alcuni dicono che Icardi non aiuta la squadra, ma nel calcio contano i gol e lui ne segna tanti".