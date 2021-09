Walter Zenga, ex portiere di Inter e Sampdoria, dice la sua, a Rai 2, sul pareggio tra le squadre del suo passato: "È stata una partita strana. Sul 2-2 l’Inter ha avuto alcune occasioni per vincere, però ha trovato una Sampdoria che ha tenuto bene il campo. Il pareggio è giusto, anzi se Danilo D'Ambrosio non faceva quel salvataggio parlavamo di una sconfitta dell'Inter. L'Inter ha dovuto cambiare tanto. Ha perso Antonio Conte e due uomini importanti come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, senza dimenticare un'altra perdita importante come quella di Christian Eriksen".