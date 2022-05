L'Inter dovrà sacrificare qualcuno nel mercato estivo, così come già aveva fatto l'anno scorso. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che afferma come in parte dipenderà dalle offerte che arriveranno ma la dirigenza nerazzurra ha in mente chi tenere e chi invece può, a malincuore, partire. Milan Skriniar, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono i tre giocatori che la società vorrebbe difendere mentre per Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, in caso di grandi offerte, l'Inter non potrà dire di no.