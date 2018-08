Non è ancora sceso in campo in gare ufficiali con la maglia dell'Inter, a causa di un infortunio muscolare che lo ha bloccato durante la preparazione. Ma Radja. L'acquisto più costoso dell'estate nerazzurra, che ha versato 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo (valutati 14 milioni) alla Roma per regalare il Ninja a Luciano Spalletti, è stato. Tanti scatti, foto e selfie con i tifosi per il belga - alcuni dei quali finiti sulla pagina Facebook del locale - , che sabato, come testimoniato dalla foto seguente, si è poi presentato regolarmente alla Pinetina per l'allenamento (con la stessa maglia del giorno prima).Una prima uscita che fa ripensare alle parole di Spalletti di qualche settimana fa. Interrogato sugli eccessi della vita privata di Nainggolan, l'allenatore nerazzurro aveva risposto: ", ora può fare ragionamenti che gli permetteranno di sfruttare gli ultimi 3-4 anni di carriera".