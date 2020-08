Come riportato da Sky Sport, Leo Messi resta un sogno meraviglioso, ma come tale di difficile realizzazione. L’argentino guadagna 150 milioni di euro lordi (circa 75 netti) a stagione e rappresenta tutto per il club catalano. Difficile dica addio al Barcellona, nonostante il momento difficile, ma l’Inter continua a sognare.