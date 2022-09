Borna Sosa è stato vicino all'Inter quest'estate. Quando pareva fatto il trasferimento di Gosens al Bayer Leverkusen, i nerazzurri avevano virato sul laterale croato dello Stoccarda. Poi gli affari non sono andati in porto ma il mancino è ancora nel taccuino di Marotta e Ausilio. Con la Croazia, Sosa ha segnato con un piazzato di sinistro alla Danimarca, un'ulteriore conferma del valore del giocatore che, complice le scarse prestazioni del tedesco, potrebbe tornare in orbita Inter.