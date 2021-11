L'Inter e Suning proseguiranno ancora assieme. Dalla trimestrale pubblicata ieri emerge un nuovo impegno del gruppo per proseguire alla guida dell'Inter e fra i traguardi che vorrebbe completare in tempi brevi la famiglia Zhang c'è anche quello di blindare fino al 2025 tutta la squadra dirigenziale composta da Antonello, Marotta, Ausilio e Baccin. La sensazione è però che si arriverà prima a un prolungamento biennale per non gravare troppo sui conti del club.