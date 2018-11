Che al Real Madrid piaccia Mauro Icardi non è una novità. Che questo porti poi a una trattativa in breve tempo è un altro discorso. Florentino Perez continua la sua ricerca di un rinforzo per l'attacco in vista della prossima estate e sempre più spesso guarda in casa nerazzurra, dove Maurito continua a segnare e a essere decisivo.



OSTACOLO WANDA - C'è però un ostacolo nell'eventuale trattativa tra il bomber argentino e i blancos ed è rappresentato da Wanda Nara. Come riporta Marca, Florentino Perez non vorrebbe avere a che fare con la moglie e agente del capitano nerazzurro in quanto ritiene che potrebbe essere causa di conflitti futuri con la società.