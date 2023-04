Far festeggiare ilma, soprattutto, mettere un mattoncino fondamentale per laQuesto l’obiettivoche. Un match che arriva dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, un’altra finale raggiunta per Simone, che ora però vuole rituffarsi nel campionato e dare continuità al successo di Empoli. Con i tre punti i nerazzurri agguanterebberodando tutta un’altra faccia alla classifica.- Ecco perché l’ex della gara non si affiderà al turnover. La doppia sfida al Milan in Champions League d’altronde è ancora lontana e. Inzaghi cambia poco dunque e, davanti a, sceglieConSkriniar sempre out,potrebbe invece scalare in avanti. se l'ex Milan dovesse essere impiegato come quinto a destro, è già prontoa subentrargli.- Qualche dubbio in più a centrocampo. Con l’inamovibiledovrebbe esserci, preferito a. Il turco si gioca un posto da mezzala sinistra soprattutto con, il favorito, anche se resta viva anche la pista, secondaria in questo momento, di. Fasce presidiate da Dimarco, in vantaggio su Gosens a sinistra, e da Darmian, con Dumfries relegato alla panca. In attacco spazio per un riposato e ritrovato. Insieme a lui serrato ballottaggio tra Lautaro e. Per Dzeko ci sarà spazio nel turno infrasettimanale, per gli argentini invece le ultime ore per convincere Inzaghi a puntare su uno di loro. Il Tucu è avanti di un'incollatura.(3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. All. Inzaghi