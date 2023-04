Inter e Roma toglieranno il marchio Digitalbits dalle proprie maglie e l'azienda Zytara Labs con cui i due club hanno sottoscritto gli accordi di sponsorizzazione ha voluto con un comunicato ufficiale rispondere alle speculazioni degli ultimi giorni confermando la rottura dei contratti.



"Abbiamo intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e utilizzo della tecnologia blockchain. I contratti di sponsorizzazione riguardanti l’esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara Labs".