Il futuro di Luciano Spalletti all'Inter non è strettamente collegato alla qualificazione alla prossima Champions League. Lo spiega Sky Sport, che aggiunge come la decisione sul prossimo allenatore dei nerazzurri verrà presa a prescindere dall'esito della corsa alla massima competizione europea per club. Una volta ottenuta la qualificazione, se i meneghini vorranno cambiare allenatore (Conte) lo faranno ugualmente.