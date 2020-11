I tifosi dell'Inter sui social si schierano dalla parte di Christian Eriksen contro Antonio Conte. Come si legge su Tuttosport, gli ultimi 6 minuti di gioco concessi dall'allenatore al centrocampista danese sembrano una pietra tombale sull'avventura del giocatore a Milano. A questo punto si avvicinano i saluti a gennaio: Marotta ha già fatto capire che, se Eriksen chiederà un cessione, non verrà trattenuto. Per ora il diretto interessato è rimasto in silenzio, ma una richiesta in tal senso non arriverebbe inaspettata.



Con il club che dalla sua cessione si aspetterebbe di incassare almeno 30 milioni di euro, cifra non così scontata in un mercato invernale che verrà piagato dal Covid. Più probabile, allora che il centrocampista entri in qualche scambio, magari anche con lo stesso Real Madrid che in passato ha corteggiato il giocatore o con una delle altre big interessate: PSG (Paredes), Bayern Monaco (Tolisso), Arsenal (Xhaka) e Manchester United (Fred) sarebbero tutte alternative viabili e gradite.