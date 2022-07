La presenza di Ariedo Braida al Cornaredo di Lugano aveva fatto drizzare le antenne agli addetti ai lavori, la Cremonese è interessata al centrocampista dell'Inter, Lucien Agoumé, al punto di andare a studiarselo in amichevole. I neo promossi in A lo hanno chiesto a Piero Ausilio e Dario Baccin, che hanno immediatamente aperto al prestito. Manca però il sì definitivo del calciatore, che per adesso ha chiesto ancora un po' di tempo per riflettere in merito al suo futuro.