Attraverso la propria pagina Instagram lala frangia più accesa del tifo, ha alzato la voce minacciando squadra, dirigenza e proprietà per il momento difficile che i nerazzurri stanno attraversando. Gli ultras hanno puntato il dito su tutti senza se e senza ma mettendoDi fattoprima di una contestazione aperta che, per ora, è stata soltanto minacciata.. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine".visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possono ancora esprimere. Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti in un campionato che per meriti di altri non si è rivelato alla nostra portata, adesso è tempo di proseguire in quelli che con merito ci vedono ancora in una corsa che non si deve arrestare"."Per queste ragioni resteremo a fianco ancora una volta i nostri colori ma sia chiaro che la pazienza è finita e se non si raggiungeranno questi risultati,. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente".