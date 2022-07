Dal proprio profilo Facebook, la Curva Nord manda un messaggio a tutti i tifosi dell'Inter, al fine di radunarsi e salutare la squadra che domani partirà per l'amichevole di Ferrara.



IL PRIMO RITROVO DELLA NUOVA STAGIONE.

Rho Fiera, sabato 16 luglio, ore 9.30.



In occasione della partenza della squadra per l'amichevole che si giocherà a Ferrara contro il Monaco, la Curva Nord organizza un saluto/incitamento.

L'appuntamento è nel piazzale davanti alla stazione dei treni di Rho Fiera.

Tutti i tifosi neroazzurri sono invitati a partecipare portando vessilli e bandiere.

Milano siamo NOI.

Avanti Curva Nord!