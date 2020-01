"Arturo Vidal resta il chiodo fisso, l’Inter non molla di un centimetro". Lo spiega Sportitalia su Arturo Vidal e l'Inter: "Si va ben oltre le dichiarazioni di Valverde che continua a confermarlo per l’intera stagione, ma cosa dovrebbe fare l’allenatore? In realtà l’Inter non si abbatte, ha il sì del cileno, è disposta a aumentare la proposta da 12 a 15-16 milioni magari ritoccando anche la formula (da diritto a obbligo). L’Inter è in costante contatto con Felicevich, aspetta il momento giusto per colpire".