Un'inversione di tendenza alla vigilia della sfida più delicata dell'anno. Dopo l'ottimo avvio di stagione, nelle ultime settimane la difesa dell'ha mostrato un calo di rendimento evidente lontano da San Siro. Nelle ultime due trasferte in campionato, la squadra diha subito 6 reti, ben quattro in più rispetto al passivo nelle precedenti cinque sfide. Un dato da non sottovalutare per il tecnico di Certaldo a pochi giorni dalla trasferta dell'contro laIl passivo aumenta se si considerano anche le trasferte in: l'Inter ha infatti subito gol in sei delle ultime sette gare giocate lontano dal Meazza, con sette reti in appena una settimana tra, con in mezzo la trasferta di Wembley contro il. Il tecnico nerazzurro Lucianosta lavorando proprio sul reparto arretrato in vista della gara contro la formazione di Allegri. Servirà ritrovare l'ottima intesa mostrata in avvio di stagione della coppia, oltre al supporto del centrocampo con la copertura dia fare da schermo per neutralizzare gli attaccanti della"Non è cambiato niente sul nostro modo di giocare. Abbiamo trovato due squadre di alto livello".non fa drammi, ma venerdì di fronte ci sarà un avversario ancora più temibile, quelche ha già toccato quota 10 reti in 14 gare con la maglia della Juventus. Per il portoghese si tratta del quarto incontro in carriera con i nerazzurri: dopo un'apparizione con la maglia dello Sporting Lisbona nei preliminari diha già fatto male male all'Inter nella stagione 2008/2009 con la maglia del Manchester United negli ottavi di finale di Champions. Un gol nel 2-0 della gara di ritorno che condannò i nerazzurri all'eliminazione. "Sarà bello sfidare attaccanti fortissimi come quelli della Juve, ma anche noi abbiamo dimostrato di potercela giocare". L'olandese non ha paura, il test CR7 è alle porte.