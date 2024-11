Inter, la difesa diventa bunker in Champions: la più logica delle spiegazioni

Getty Images

L’Inter di Simone Inzaghi è così, costantemente bella, visto che la coralità del gioco è una caratteristica che questa squadra ha fatto propria, ma anche un tantino incomprensibile se mettiamo a confronto certi numeri: 14 gol subiti in 13 gare giocare in Serie A, più di uno in media per partita; statistica che viene invece disintegrataper club a non aver subito ancora neanche una sola rete dalle avversarie. E allora potremmo stare qui a raccontarcela per ore, nel tentativo di trovare la più logica delle spiegazioni e invece forse una ragione vera non c’è, se non quella che vorrebbe, da parte dell’Inter, una maggiore predisposizione al sacrificio in Europa, dove a differenza del campionato, i nerazzurri non si sentono per niente i più forti. A ragion veduta. E se rispetti di più l’avversario, stai anche più attento.

- Cambiano gli addendi, cambia l’ordine, insomma, cambia tutto, ma non i risultato. Sì, perché da quando è partita la nuova Champions, l’Inter ha spesso modificato il reparto arretrato. Basti pensare che alla prima partita contro il City erano partiti titolari Bisseck, Acerbi e Bastoni, mentre alla seconda c’erano Pavard, de Vrij e Bastoni, quindi con due terzi del reparto cambiati. Poi siamo giunti al Pavard- de Vrij - Biccesk, contro lo Young Boys, terzetto confermato anche per per la sfida successiva contro l’Arsenal, mentre alla quinta del girone si è tornati a Pavard, de Vrij e Bastoni, tridente difensivo che avevamo già visto in occasione di Young Boys Inter., essere a 13 punti in 5 partite di Champions è qualcosa che va ben al di là di quelle che erano le più rosee aspettative. Così come nessuno poteva aspettarsi i tanti scivoloni delle big. L’Inter è testa brava a farsi trovare pronta, così come è stato bravo in questi annievitando così anche di giocare qualche partita in più nel periodo più impegnativo della stagione, dal punto di vista del calendario.