L'arriva alla fine del 2020 con diversi segnali incoraggianti. Le sette vittorie consecutive in campionato (10 risultati utili di fila) hanno rilanciato i nerazzurri in classifica e portato Conte a -1 dal Milan, ma non finisce qui:Nel collettivo, ma anche e soprattutto nei singoli: l'affidabilità di, la crescita netta di, le garanzie offerte quando chiamati in causa da, quest'ultimo da esterno a tutta fascia;e, al di là della positività al Covid, è stato accantonato da novembre in avanti. Un neo in un reparto convincente, che ha convinto la società ad operare una nuova strategia anche sul mercato, per gennaio e non solo.- Se definire idei protagonisti è all'ordine del giorno (manca solo l'ufficialità per D'Ambrosio e De Vrij, vicino quello di Bastoni, al lavoro per quello di Skriniar),: i nomi sotto osservazione non mancano, come ad esempio, ma a gennaio il reparto salvo sorprese non sarà toccato e ogni discorso per l'estate è rimandato, subordinato anche alle scelte sull'allenatore e sul modulo, se si proseguirà o meno con la difesa a tre. E il rendimento al top della difesa fornisce un, messi quindi nelle condizioni di dirottare il budget e il tesoretto che potranno portare gli esuberi (per citarne due) interamente su quelle che sono ritenute le due priorità per gennaio:il sogno,le occasioni) e unper allungare le scelte offensive, con il nome ditornato di moda. La difesa cresce e mette mattoni per la conferma: per la gioia di Conte e dell'Inter, che ora può operare con decisione su altri fronti.