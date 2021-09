Molti osservatori attribuiscono all. Un’analisi che ci può stare, considerata la completezza dell’organico nerazzurro e il mercato povero di quasi tutte le concorrenti. Quello che ci sta un po’ meno, a nostro avviso, è che si racconti. Ma com’è possibile che l’Inter sia più forte se ha perso uno dei migliori centravanti del mondo,, e un calciatore devastante come, rimpiazzandoli con un grande ma vecchio attaccante (), un talento mai espresso completamente () e un esterno tutto da verificare a altissimi livelli ()? Prendiamo atto che, è un dato oggettivo. Che poi possano essere ancora i favoriti perché anche gli altri non si sono rafforzati in modo adeguato, questa è un’altra faccenda.Se oggi tanti celebrano in questo modo l’Inter è perché lo consente. Con la sua misura, a volte perfino eccessiva; con quel suo essereche lo rendono il tecnico ideale per ogni club. Non si è mai lamentato in pubblico die delle campagne acquisti al risparmio del presidente della, figuriamoci se lo fa in nerazzurro. Una valutazione obiettiva della situazione attuale dell’Inter, però, non può prescindere da una considerazione che rimanda a eventi del passato:Nella scorsa stagione. Non è passata una settimana senza che, con la sua infinita pazienza, non andasse in televisione a spiegare che, che altre squadre erano più attrezzate, che solo il valore aggiunto dell’allenatore poteva portare i nerazzurri in alto. Eppure quella rosa era la stessa di adesso con l’aggiunta di. Se a Antonio avessero venduto i due calciatori migliori, come accaduto aE avrebbe probabilmente acceso la rivolta deicontro il club. Per fortuna dell’Inter, e soprattutto dei dirigenti che la gestiscono in Italia, ora c’è un tecnico differente. Non ancora vincente come il bravissimo(perché nessuno discute le sue qualità, ci mancherebbe), ma dotato di un senso della misura infinitamente superiore.@steagresti