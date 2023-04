Di nuovo in campo, pronto a riprendersi l'Inter.e sarà convocato per la sfida di campionato contro il Monza, in programma sabato sera alle 20.45, nella quale dovrebbe trovare minuti partendo dalla panchina. E' rimasto a guardare e a soffrire per tre settimane, contro Fiorentina e Salernitana in campionato, contro la Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia e contro il Benfica nel primo capitolo dei quarti di Champions League, quattro partite nelle quali l'Inter non ha impressionato, vincendo solo una volta (a Lisbona martedì scorso), con due pareggi e una sconfitta (contro la Viola di Italiano).L'importanza del centrocampista offensivo turco classe 1994, che nel 2021 ha scelto di lasciare il Milan a parametro zero per fare il salto del Naviglio, è cresciuta nell'ultimo anno ed è raccontata anche dai numeri dell'intera stagione:sconfitta 3-1 al Meazza lo scorso 18 febbraio. In Champions League, tolto il match del Da Luz che ha seguito dal divano di casa, è subentrato in due partite (vittoria a Pilzen e ko a Monaco di Baviera), in Coppa Italia i nerazzurri hanno vinto nei 90' solo la sfida con lui in campo dal 1' (contro l'Atalanta, il 31 gennaio).Per l'Inter è fondamentale, un pilastro del presente e del futuro, non a caso è già pronto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Marotta ha avuto modo di confrontarsi con il suo agente Gordon Stipic, la fumata bianca è vicina:. Da escludere l'ufficialità prima della fine del campionato, l'Inter ora vuole tenere alta l'attenzione sulle vicende di campo, ma a giugno quello dell'ex Amburgo, che in nerazzurro ha segnato 11 gol in 82 partite, sarà il primo rinnovo messo nero su bianco.