Alla vigilia della sfida di Champions contro il Benfica, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato dalla consueta conferenza stampa, chiarendo come solo il concetto di insieme potrà salvare i suoi da qui alla fine.

“Abbiamo fatto un grande percorso, molto difficile e per questo dovremo fare una grande gara contro una squadra imbattuta in Champions con numeri importanti. Una squadra di qualità ma noi siamo l'Inter e ci siamo preparati bene, in campionato e Coppa Italia la squadra ha fatto gare buone non seguite dal risultato ma contro Fiorentina e Salernitana, se analizziamo, abbiamo tirato 40 volte in porta. Ci sono gare dove tocchi palla e fai gol, questa cosa non era mai successa ma dobbiamo lavorare, analizzare e crederci. Domani sarà una gara non semplice ma insieme possiamo toglierci soddisfazioni".“Sono due ottime squadre Benfica e Porto, che dominano il campionato. Ci saranno momenti in cui dovremmo stare attenti alla fase difensiva ed altri in cui potremmo attaccare. Dobbiamo mettere in campo la testa e su questo non ho dubbi. Non dobbiamo pensare agli episodi passati, a sfortuna o sfortuna, ma fare qualcosa in più e andare avanti”.“Una squadra ottima, che sta facendo un bel percorso in campionato e Champions. I calciatori occupano bene gli spazi in fase di possesso e in fase di non possesso si aiutano tutti. Venerdì hanno perso con il Porto e noi dovremo essere altrettanto bravi”.“L’anno scorso contro la Salernitana abbiamo vinto 5 a 0 e forse non abbiamo giocato bene come venerdì. Le critiche ci stanno sempre, è normale nel calcio”.“Solo il risultato. Avremmo meritato di vincere le ultime tre partite. I tempi e il calendario non ci facilitano le cose ma vedo un impegno folle da parte dei ragazzi. Non siamo soddisfatti perché avremmo meritato altro”.“Il Benfica è un squadra di assoluto valore ma troverà un’Inter che sa quello che vuole. Con testa e cuore”.“Sono calciatori importanti per noi, ma hanno qualche assenza anche loro. Mi sarebbe piaciuto vedere una partita con tutti al completo. Spero di riavere Calhanoglu già sabato con il Monza”.“Bisogna essere lucidi, anche se nel calcio è difficile. Quando si scrive può accadere di farsi condizionare dal risultato”.“Si sentono tante voci, è stato un piacere sfidare Conceiçao e sarà un piacere sfidare Schmidt”.