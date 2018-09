Secondo il Corriere della Sera, si ripensa la valutazione di 4,5 milioni (più una percentuale del 15% sulla futura rivendita) per Zaniolo che a chi non lo conosceva bene era sembrata più un’operazione di «finanza creativa», per sistemare i bilanci. "In realtà - chiosa il quotidiano milanese - in entrambe le società, c’era la consapevolezza che si stava trasferendo uno dei migliori talenti proposti negli ultimi anni dal calcio italiano a livello giovanile".