Luciano Spalletti chiede qualche sforzo in più a Milan Skriniar. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il difensore nerazzurro dovrà svolgere un doppio compito.



“Il momento è tanto eccitante quanto delicato. Spalletti ha nascosto le prove di formazione da occhi indiscreti, ma tutto lascia pensare che D’Ambrosio, regolarmente tra i convocati (18 in tutto, compreso il terzo portiere Berni), possa andare non oltre la panchina. Dice il tecnico: «Ci vorrà la disponibilità di qualcuno a fare qualcosa di diverso rispetto al solito». Il riferimento va a Skriniar, che nella difesa a «tre e mezzo» dovrà ballare tra la posizione di terzo centrale e quella insolita di terzino destro. Lo schieramento, a meno di un impiego forzato di D’Ambrosio che rimischierebbe le carte, prevede il ripescaggio di Miranda, finito in panchina dopo la prestazione negativa con il Sassuolo”.