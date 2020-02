La Curva Nord non ci sta e urla il proprio dissenso contro la Lega Calcio, che autonomamente ha deciso di rinviare la partita tra Juventus e Inter. Una scelta che altera le dinamiche del campionato, che muta il calendario e che rischia di falsare l’intero torneo. Per questo motivo i sostenitori dell’Inter hanno deciso di protestare, lo hanno fatto con uno striscione sotto la Lega Calcio: “Calciopoli… Ci risiamo?”. Questa la frase, durissima, della Curva Nord, che dalla propria pagina Facebook espone il proprio punto di vista mediante un comunicato.



“CI RISIAMO? Speriamo proprio di no ma se non si interviene subito le sacrosante condanne ricevute in tutti i gradi di giudizio e trasformate progressivamente in vittimismo giudiziario da chi controlla giornali e tv potrebbero costare molto a tutto il panorama calcistico nazionale. Gli spettri del passato paiono proprio riaffacciarsi con prepotenza se per tutelare degli interessi meramente economici della “solita parte” l’Inter si è fatta apparentemente trovare nuovamente impreparata. Come detto dal nostro allenatore questi giorni avrebbero dovuto definire le nostre aspettative e ridisegnare i nostri obiettivi ma davanti a chi ha ancora i mezzi per dettare la propria legge al di fuori del campo ci pare quantomeno improbabile pensare ai risultati sportivi. Il nostro auspicio è che la nostra società sappia farsi sentire nelle opportune sedi per garantire quantomeno un equo svolgimento di un campionato che vorremmo ancora credere regolare. AVANTI INTER, MAI UN PASSO INDIETRO !!!”