Le strade dell'Inter e Alexis Sanchez si separeranno a fine stagione. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il cileno potrebbe avere qualche opportunità in Liga.



“L’Inter ha una via d’uscita: pagando una clausola di 4 milioni può risolvere 12 mesi prima l’accordo in scadenza nel 2023. Ma il passaggio potrebbe non essere necessario. Perché Sanchez ha mercato, in Europa e in Sudamerica. Dall’Argentina si è mosso il River Plate, che vorrebbe riportarlo a casa a 14 anni di distanza dall’addio in direzione Udine. Non semplice, come via da percorrere. Sanchez ha voglia di restare ancora in Europa. E qualcosa si sta muovendo in Liga. A gennaio c’era stato un sondaggio del Barcellona, ora un pensiero lo sta facendo il Valencia. L’Inter è in posizione di attesa”.